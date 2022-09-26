Вольфганг Ишингер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В интересах Евросоюза как можно скорее добиться мирного разрешения конфликта на Украине, чтобы прекратить энергокризис. Об этом написал в Handelsblatt немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

"У Германии нет сомнений: чем быстрее удастся добиться перемирия, а еще лучше мирного разрешения конфликта, тем лучше <…> Нам уже сейчас стоит готовиться к любым переговорам, чтобы иметь возможность должным образом внести в повестку дня и свои интересы", — заявил он.

По мнению дипломата, в интересах США следовать политике “долгосрочной эскалации” конфликта на Украине. Вашингтон, как отмечает Ишингер, не испытывает проблем с топливом, поэтому может долгое время поддерживать Киев.

Неоднократно первые лица ЕС отмечали, что санкции против России серьезно ударили по экономике Европы. В их числе и глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он считает, что экономика Союза перешла в стадию рецессии. “До небес” взлетели европейская инфляция, коммунальные расходы, цены на природный газ и продукты питания. И всё это из-за антироссийских санкций.

При этом газета The Washington писала, что США могут только выиграть от рецессии в Европе. Одним из положительных факторов европейской рецессии для США является то, что фирмы в Америке, которые добывают природный газ, будут испытывать меньшее ценовое давление в реализации ресурса.