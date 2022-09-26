Глава Чувашии Олег Николаев потребовал уделить внимание качеству дорожных работ

«Кассовое исполнение составляет 4,5 млрд рублей, это 56,2% к программе текущего года. Стоит отметить, что за аналогичный период 2021 года кассовое исполнение было на уровне 2,9 млрд рублей и опережение темпов кассового исполнения в текущем году составляет 1,5 млрд рублей. По итогам года планируем обеспечить 100% освоения», – заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов на еженедельной правительственной планёрке.

Ресурсы используются на ремонт порядка 522,3 км автодорог (214,4 км с асфальтобетонным покрытием и 307,7 с грунтовым покрытием) и на строительство 18,023 км новых дорог и 15 км наружного освещения.

Министр пояснил, что программа текущего года выполнена фактически на 80%. По сравнению с прошлым годом темп физического и кассового выполнения работ растет.

«К сожалению, нулевую кассу освоения выделенных из Дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий показали Вурнарский, Канашский, Козловский, Красночетайский, Урмарский, Шемуршинский и Янтиковский районы. В связи с этим будет рассматриваться вопрос о перераспределении средств в пользу направлений дорожной деятельности, по которым имеются объёмы работ, выполненные с опережением производственного графика», – отметил Владимир Осипов.

В ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» освоено почти 2,5 млрд рублей, что составляет 61,1% от плана. Дорожно-строительные работы выполнены на 81%. В республике отремонтированы уже более 95 километров дорог. Запланировано было на этот год 118.

По региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» обустраивается автоматический пункт весового и габаритного контроля на автодороге Калинино – Батырево – Яльчики. Работы планируется завершить через месяц. На внедрение камер фотовидеофиксации предусмотрено 192,8 млн рублей, касса составляет 94 млн рублей или 48,7%. Также в рамках данной программы выполняются мероприятия по внедрению информационно-технологического сопровождения объектов фотовидеофиксации.

Во время правительственной планерки Владимир Осипов доложил о подготовке к 2023 году. На данный момент муниципальная программа дорожных работ на следующий год уже сформирована и проходит процедуру корректировки с учётом фактического выполнения программы 2022 года.

Программа национального проекта «Безопасные качественные дороги» по 2023 году включает в себя 53 объекта с объёмом финансирования 3 611,3 млн рублей. На сегодняшний день проторговано 40% от общего объёма или 15 объектов на сумму 1 433,8 млн рублей.

«Очень важно повышая качество обращать внимание и на гарантийное сопровождение всех построенных объектов. Поэтому мы должны проделать существенную часть запланированной работы. Прошу динамично двигаться и претворить уже в этом году все намеченные планы», – обратился Глава Чувашии Олег Николаев к Владимиру Осипову и потребовал уделить внимание не только своевременному освоению финансовых средств, но качеству дорожных работ.