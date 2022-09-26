Госдума перенесла слушания о запрете пропаганды ЛГБТ на 17 октября 2022

Госдума перенесла слушания о запрете пропаганды ЛГБТ с 29 сентября на 17 октября 2022, Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госдума перенесла слушания о запрете пропаганды ЛГБТ с 29 сентября на 17 октября 2022, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате Госдумы.

"Слушания о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений перенесли с 29 сентября на 17 октября", - говорится в сообщении.

19 сентября 2022 года глава комитета по информполитике Александр Хинштейн разместил в своем телеграм-канале проект положительного отзыва на проект о внесении поправок в закон защищающий традиционные ценности. Тогда же назначили слушание на 29 сентября.

Правки в законе о пропаганде ЛГБТ предполагают увеличение штрафов за распространение информации, не соответствующей традиционному укладу, не только среди детей, но и всех социальных групп. Помимо этого предлагается ввести ответственность за пропаганду педофилии и демонстрацию детям “нетрадиционных сексуальных ценностей” даже через книги и фильмы.

Суммы штрафов варьируются в диапазоне от 40 тыс. рублей до 10 млн рублей.

Хинштейн не единственный среди представителей власти, кто выступал с инициативой об изменениях этого закона. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 13 сентября предлагал запланировать публичные слушания законопроектов о запрете в России ЛГБТ-пропаганды “на ближайшее время”. Он заявлял, что поступает очень много просьб как можно скорее ужесточить закон, потому что ЛГБТ-пропаганда “разрушает наше общество и традиционные семейные ценности”.