В Минобороны сообщили об отсутствии ограничений на передвижение граждан в России в условиях частичной мобилизации. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В России не предусматривается введение ограничений на передвижение граждан в условиях частичной мобилизации. Об этом в понедельник 26 сентября сообщили в Минобороны.

«В условиях проведения в частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — сказал официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков во время регулярного брифинга.

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