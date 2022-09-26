Newsweek: санкциями против России США наказали себя и Европу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции против России больно ударят по самому Западу, считает международный обозреватель Newsweek Дэниэл Депетрис.

В частности, он напомнил о непрекращающихся попытках ограничить доходы РФ от продажи энергоресурсов. В частности, речь идет о запрете компаниям Европы страховать и финансировать транспортировку по морю российской нефти и планах ввести ценовые ограничения на нефть.

“Но эти же санкции могут оказаться чрезвычайно дорогостоящими для Европы, Соединенных Штатов и остального мира. Как и в ситуации с любыми товарами, базовая цена на нефть зависит от динамики спроса и предложения. Чем меньше ее на рынке, тем более высоким будет спрос. Иными словами, наказывая Россию, Запад невольно наказывает и себя”, - подчеркивается в публикации.

Ранее сайт KP.RU писал, что в США предрекают удар по западной экономике из-за антироссийских санкций. Эксперты уверены, что санкции дадут обратный эффект.