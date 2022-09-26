Аналитик Джиоев объяснил падение цен на нефть ужесточением денежно-кредитной политики в США Фото: REUTERS

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев рассказал, что падение цен на нефть до минимальных с января значений связано с ужесточением денежно-кредитной политики в США.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) страны снова пошла на повышение ставки. Теперь она выросла на 75%, до 3–3,5%. Это означает удорожание заемных средств, что в результате может негативно отразиться на деловой активности.

- Снижение же деловой активности приведет к сокращению совокупного спроса, в том числе и на сырье. Именно по причине ожидаемого снижения деловой активности мы и видим падение стоимости нефти, - пояснил эксперт в беседе с изданием "Ридус".

Напомним, 26 сентября стоимость нефти марки Brent снижалась до значений 83,8 доллара за баррель. Этот показатель стал самым низким с начала года.

Ранее был публиковал прогноз цен на нефть в 2022-2023 годах от аналитиков. Как сообщалось, о долгосрочных перспективах на этот момент мало кто отваживается говорить. В целом нефтяники говорят более радикально, чем аналитики. Отмечается, что перспективы рынка черного золота на ближайшие десять лет будут пересматриваться, поскольку китайская экономика продолжает замедляться, а нефтяная добыча тем временем растет.