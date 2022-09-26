В центре Херсона прогремели четыре взрыва Фото: REUTERS

Четыре мощных взрыва прогремели в центре Херсона, предварительно, сработала ПВО, сообщает корреспондент РИА Новости.

Как уточняется, в небе следов работы ПВО видно не зафиксировано, но были слышны взрывы.

Ранее сайт KP.RU писал, что силы ПВО отражают атаку воздушных целей над подконтрольным Вооруженным силам России Херсоном со стороны украинских войск.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.