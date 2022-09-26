Советник-посланник посольства Японии в Москве вызван в МИД РФ из-за шпионского скандала

Из-за беспрецедентного российско-японского щпионского скандала в МИД РФ вызван высокопоставленный дипломат Фото: REUTERS

Советник-посланник посольства Японии в Москве был вызван в МИД РФ в связи с противоправными действиями консула во Владивостоке. Информацию об этом распространила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"РФ выразила решительный протест в связи с действиями сотрудника генконсульства Японии во Владивостоке. Задержанный ФСБ РФ японский консул во Владивостоке должен покинуть Россию в течение 48 часов", - отмечается в официальном заявлении министерства иностранных дел России.

Ранее в Федеральной службе безопасности РФ сообщили о том, что во Владивостоке сотрудники силового ведомства задержали с поличным работавшего в столице Приморского края японского консула Мотоки Тацунори за шпионаж. В ходе общения с сотрудниками российских спецслужб японский дипломат публично признал, что действительно нарушил закон.

По версии ФСБ РФ, Тацунори за деньги пытался получить закрытую информацию о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и данные влиянии антироссийских санкций на экономическую ситуацию в Приморье.