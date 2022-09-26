Британия ввела санкции против руководства госбанков России Фото: REUTERS

Британия ввела санкции в отношении некоторых представителей руководства российских госбанков в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, отмечается в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

"Сегодняшний пакет санкций также включает 55 членов советов директоров госорганизаций, которые продолжают финансировать российскую военную машину... В число тех, против кого введены санкции, входят: 23 лица из совета директоров и правления Газпромбанка, 16 членов наблюдательного совета Сбербанка, правления и других управляющих органов, 10 лиц из Совкомбанка, в частности, заместитель председателя и члены наблюдательного совета и правления", - уточняется в сообщении.

Сайт KP.RU публикует последние новости о том, как проходят референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее стало известно, что Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 92 позиции. В санкционный список попали бизнесмены, Гознак и другие юридические и физические лица.