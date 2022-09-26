В Минобороны рассказали, что нужно брать с собой призываемым в рамках частичной мобилизации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, будут обеспечены всем необходимым. Об этом заявили в Министерстве обороны. В то же время в военном ведомстве дали рекомендации, что можно взять с собой. Их публикует портал Объясняем.рф.

Мобилизованный может взять с собой минимальное количество необходимых вещей. Это может быть фонарик, походное сиденье, мультитул (многофункциональный компактный инструмент), подшлемник, термобелье, тактические перчатки, химические грелки, различные батарейки.

Средства личной гигиены имеет смысл брать с собой только если мобилизованный имеет индивидуальные потребности или привычки. В Минобороны уточнили, что зубными щетками, бритвами, мылом и другими предметами личной гигиены мобилизованных обеспечат.

Ранее в Минобороны сообщили, что россияне не будут ограничены в передвижениях в условиях частичной мобилизации.

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