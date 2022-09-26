Ассистент "Госуслуг" робот Макс ответил на один миллион вопросов о частичной мобилизации в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цифровой ассистент портала "Госуслуг" - робот Макс - ответил на один миллион вопросов о частичной мобилизации, сообщили в Минцифры.

"Цифровой ассистент портала "Госуслуг" робот Макс отвечает на вопросы населения о частичной мобилизации. С 21 сентября 2022 года робот уже ответил на 1 миллион вопросов по этой теме... Также около 4 тысячи запросов поступило по теме, как добровольно записаться в армию", - уточняется в сообщении, размещенном в Телеграм-канале ведомства.

В Минцифры напомнили, что Макс – это цифровой помощник на портале "Госуслуги", который внедрили в ноябре 2021 года. Робот дополняет "классический" поиск и отвечает в онлайн-режиме на вопросы посетителей сайта.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны.

Также ранее KP.RU публиковал обращение Владимира Путина о частичной мобилизации.