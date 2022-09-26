Министр просвещения Кравцов сообщил о трех погибших при стрельбе в ижевской школе учителях. Фото: Иван МАКЕЕВ

В результате стрельбы в ижевской школе №88 погибли три педагога. Об этом сообщил в понедельник 26 сентября глава российского Министерства просвещения Сергей Кравцов.

По словам Кравцова, погибли три женщины-учительницы, преподававшие английский язык, математику и изобразительное искусство.

"Сегодня произошла трагедия, погибли дети, погибло три учителя. Учительница изобразительного искусства, учительница математики и учительница английского языка", - цитирует министра РИА Новости.

Состояние 12 пострадавших из-за стрельбы в школе Ижевска медики оценивают как тяжелое.

Напомним, утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске на улице Пушкинской мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по учителям и детям. В это время в школе находились порядка 900 учеников и 80 педагогов. Онлайн-трансляция событий здесь на KP.RU.

Первоначально сообщалось о девяти погибших.

Позже Следственный комитет сообщил, что число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске выросло до 15 человек. Погибли 11 детей и четверо взрослых, уточнили в ведомстве.

Правоохранительные органы выяснили, что стрелок – выпускник этой же школы. Подробности здесь.