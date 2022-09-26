Состояние 12 пострадавших из-за стрельбы в школе Ижевска медики оценивают как тяжелое Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние 12 пострадавших при стрельбе в школе №88 Ижевске оценивается как тяжелое, сообщили в Минздраве России.

По последней информации, погибли 15 человек, из них 11 - дети.

Напомним, утром 26 сентября 2022 года в школе №88 в Ижевске на улице Пушкинской неизвестный мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по учителям и детям. Первым, кто упал от пули мужчины был охранник, он погиб на месте. Педагоги стали закрывать детей в классах, однако избежать жертв не удалось.

Раненый подросток из ижевской школы рассказал, что убийца расстреливал всех молча, сообщил сайт SPB.KP.RU.

Также сайт KP.RU писал, что одноклассники стрелка - Артема Казанцева - объяснили, почему он устроил расстрел в родной ижевской школе. В частности, отмечалось, что будущий преступник долго таил обиду.