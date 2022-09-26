Максут Шадаев рассказал, что Минцифры утвердит перечень IT-специальностей, которые дают отсрочку от частичной мобилизации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское Минцифры подготовит и утвердит перечень IT-специальностей, дающих право на отсрочку от призыва. Об этом сообщил в понедельник 26 сентября глава ведомства Максут Шадаев.

Министр отметил, что существующий на сегодняшний день список специальностей, дающих отсрочку от срочной службы, слишком узок.

«Канонического списка, который говорил бы, что именно эти специальности относятся к ИТ, нет. У нас есть 75 специальностей из форм для отсрочки от срочной службы, мы понимаем, что этот список достаточно узкий, чтобы удовлетворить компании», - сказал Шадаев в ходе вебинара по вопросам отсрочки для IT-специалистов.

Шадаев заявил, что в понедельник 26 сентября приказом Минцифры будет утвержден примерный рекомендуемый перечень специальностей. Министр добавил, что на момент призыва или на момент формирования списков сотрудник должен работать в указанных организациях, но требований по стажу нет.

На портале Госуслуг появится форма на получение IT-специалистами отсрочки, отметил Максут Шадаев.

Ранее в Минобороны рассказали, что рекомендуется взять с собой тем, кто призван в рамках частичной мобилизации.

Тем временем ассистент «Госуслуг» робот Макс ответил на один миллион вопросов о частичной мобилизации в России.