Минцифры с 27 сентября откроет на Госуслугах форму для получения IT-специалистами отсрочки

Минцифры откроет на Госуслугах форму для получения IT-специалистами отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На портале Госуслуг во вторник 27 сентября появится форма на получение IT-специалистами отсрочки от призыва. Об этом в понедельник 26 сентября заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

По словам Шадаева, Минцифры составит список специальностей в сфере IT, представители которых не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.

«Мы постарались обобщить специальности, список будет большим. Но если вдруг вы не нашли свою специальность, вы сможете добавить ее в форме», - сказал Шадаев в ходе вебинара по вопросам отсрочки для IT-специалистов, уточнив, что самостоятельное добавление специальности в форму на Госуслугах не будет гарантировать отсрочку.

«Надеемся, что завтра мы сможем открыть форму на Госуслугах. Дальше мы будем раз в сутки передавать соответствующие списки в Генштаб и военкоматы», - сказал министр.

Тем временем ассистент «Госуслуг» робот Макс ответил на один миллион вопросов о частичной мобилизации в России.

Ранее в Минобороны рассказали, что рекомендуется взять с собой тем, кто призван в рамках частичной мобилизации.