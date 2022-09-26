Эксперт Гордеева назвала банковские вклады одним из основных способов хранения сбережений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Независимый финансовый советник, инвестор Екатерина Гордеева рассказала россиянам, насколько может быть выгодно держать свои сбережения в банковских вкладах осенью и зимой 2022 года.

По ее словам, прежде всего стоит помнить, что доходность вкладов зависит, в основном, от политики Центробанка, который на фоне уменьшения показателей инфляции снижает и ключевую ставку. Об этом сообщает "Пятый канал".

- Здесь нужно понимать, что, скорее всего, процентная ставка по депозитам и по вкладам будет снижаться. Это обусловлено политикой ЦБ ... И, скорее всего, данная тенденция продолжится. Поэтому заработать на банковских вкладах точно не получится, - отметила эксперт.

При этом Гордеева добавила, что это не отменяет ключевого предназначения вкладов - сохранения сбережений.

Ранее Life.ru писал, что в сентябре 2022 года Банк России понизил ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых. Такое решение связано с тем, что нынешние темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции.