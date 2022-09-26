Пострадавших при стрельбе в Ижевске детей перевезут в Москву

Глава Минздрава Мурашко заявил, что часть пострадавших в Ижевске детей 27 сентября переведут на лечение в Москву. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети, пострадавшие при стрельбе в школе №88 в Ижевске в понедельник 26 сентября, будут переведены на лечение в Москву во вторник 27 сентября. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после того, как прилетел в Ижевск и совершил обход пациентов. Министр уточнил, что в федеральные центры будут переведены те из пострадавших школьников, чье состояние здоровья требует этого.

«Сегодня ночью будет дообследование ряда пациентов, утром переоценка состояния. Утром часть будет по состоянию переведена в Москву», - цитирует Мурашко ТАСС.

В Минздраве тем временем сообщили, что в ижевских больницах находятся 23 пострадавших при стрельбе в школе, из них 21 ребенок. Состояние 12 госпитализированных медики расценивают как тяжелое.

Полная хронология стрельбы в школе №88 в Ижевске, которую устроил бывший ученик, здесь на KP.RU.

Напомним, утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске на улице Пушкинской неизвестный мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по учителям и детям. В это время в школе находились порядка 900 учеников и 80 педагогов. Онлайн-трансляция событий здесь на KP.RU.

Следственный комитет сообщил, что в результате стрельбы в школе в Ижевске погибли 11 детей и четверо взрослых.