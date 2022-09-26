Отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации смогут получить IT-специалисты с высшим образованием. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отсрочку от призыва в рамках частично мобилизации смогут получить только IT-специалисты, имеющие высшее образование. Об этом напомнил в понедельник 26 сентября глава Минцифры Максут Шадаев во время вебинара по вопросам отсрочки для сотрудников IT-компаний и телеком-компаний.

Также Шадаев сообщил, что Минцифры с 27 сентября откроет на Госуслугах форму для получения IT-специалистами отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации. Министр объяснил, что IT-специалисты смогут добавить свою специальность в форму, если ее не откажется в списках Минцифры.

Тем временем ассистент «Госуслуг» робот Макс ответил на один миллион вопросов о частичной мобилизации в России.

Ранее в Минобороны рассказали, что тем, кто призван в рамках частичной мобилизации, рекомендуется взять с собой средства личной гигиены, фонарик, термобелье, батарейки и химические грелки.