Комитет Госдумы одобрил законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных одобрил комитет Госдумы по финансовому рынку. На рассмотрение Думы документ предполагается вынести 27 сентября.

Напомним, законопроект предполагает приостановление выплат по кредиту на срок, который будет определяться заемщиком, или уменьшение на этот период размера платежей.

Также законопроектом предполагается частичное или полное погашение кредита в случае гибели мобилизованного, причем аналогичное погашение обязательств по кредитам произойдет и у тех членов семьи погибшего, которые находились у него на иждивении. Речь идет о широком спектре кредитов – от потребительских до ипотечных.

Ранее в Минобороны рассказали, что рекомендуется взять с собой тем, кто призван в рамках частичной мобилизации.

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