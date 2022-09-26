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Общество26 сентября 2022 20:27

Центральный избирком ДНР сообщил о явке в 86,89 % по итогам четырех дней референдума

ЦИК ДНР области озвучил цифры явки на референдум во второй день
Мария ПАВЛОВА
Стало известно, сколько человек проголосовало за четыре дня референдума в ДНР.

Стало известно, сколько человек проголосовало за четыре дня референдума в ДНР.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стало известно количество избирателей, проголосовавших за четыре дня референдума о вхождении в состав России в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник 26 сентября сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

По словам Высоцкого, в ДНР проголосовали уже 1 480 905 человек, что составляет почти 87 процентов от списочного состава избирателей респубилки.

«За четыре дня явка составила 86,89 процента», — сказал Высоцкий, добавив, что более 410 тысяч проголосовали на зарубежных участках.

Ранее актриса из Донецка, родившаяся на самарской земле, рассказала, почему Донбасс должен вернуться в Россию.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России 23–27 сентября 2022 года: онлайн-трансляция здесь на KP.RU.

Немецкий журналист и эксперт Томас Рёпер, приехавший на Донбасс в качестве международного наблюдателя, рассказал, что для него очевиден выбор местных жителей в пользу России.