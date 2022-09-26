France TV: Французы вынуждены отключать дома от отопления из-за высоких тарифов на газ Фото: REUTERS

Во Франции некоторые жилищные товарищества вынуждены поднимать вопрос об отказе от централизованного отопления домов. Об этом сообщает France TV.

Отмечается, что причиной такой необходимости стали слишком высокие тарифы на газ. Так, в Ницце собственники одного из товариществ уже обратились к жителям с просьбой обсудить тему отопления дома грядущей зимой из-за новых цен на газ, выставленных поставщиком.

Многие люди отказываются закупать голубое топливо по обновленному тарифу, понимая, что в дальнейшем у них не будет возможности расплатиться. По информации управляющего домом, годовой тариф на газ вырос с 684 тысяч евро до чуть более миллиона.

Ранее сообщалось, что в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон. У половины респондентов экономическое положение после повышения цен на энергоносители ощутимо ухудшилось, а 75% назвали рост цен тяжелым бременем, приводит данные опроса Bild.