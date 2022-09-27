GT: повышение ключевой ставки ФРС США грозит мировым экономическим землетрясением Фото: REUTERS

Федеральная резервная система (ФРС) США снова приняла решение поднять ключевую ставку, чтобы попытаться обуздать инфляцию в стране. Однако это крайне негативно скажется на мировой экономике в ближайшем будущем, считает обозреватель Шэн Вэнь. Своим мнением он поделился с китайским изданием Global Times.

Автор заметки отмечает, что такие радикальные шаги со стороны американских властей безрассудны. Кроме того, они грозят миру глобальным "экономическим землетрясением", особенно учитывая, что в Штатах не намерены останавливаться на текущем повышении ставок.

- Видимо, в ФРС вообще не думают о других экономиках и их обменных курсах, в том числе и о многих союзников Соединенных Штатов, - отметил обозреватель.

Напомним, в сентябре 2022 года ФРС США повысила ключевую ставку на 0,75 п.п. до 3–3,25%. Это стало третьим подряд повышением ставки.

А до этого сайт KP.RU писал, что в США фиксировали максимальное значение показателя годовой инфляции за последние 39 лет.