Пасечник сообщил, что в ЛНР и ДНР примут решение по военному положению вместе с руководством России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что руководство ЛНР и ДНР в случае вхождения территорий в состав Российской Федерации после референдумов примут решение по военному положению вместе с властями РФ. Об этом он рассказал ТАСС.

- Мы, будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими приказы, выполним любое распоряжение. Будем принимать решение вместе, - сказал он, комментируя возможность введения военного положения.

Ранее сайт KР.RU писал, что явка на референдумах о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народной республиках составила более 50%, что позволяет признать их состоявшимися.

Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года в ЛНР и ДНР, в Херсонской и Запорожской областях началось проведение референдумов о вхождении в состав России. Принять участие в них могут все совершеннолетние граждане, за исключением тех людей, которые по решению суда признаны недееспособными.

Всего в ЛНР по состоянию на 26 сентября более 1,1 млн избирателей проголосовали на референдуме о вхождении республики в состав РФ, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко.