Россия и США призывают друг друга успокоиться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высокопоставленные чиновники и дипломаты России и Соединённых Штатов, несмотря на противостояние между странами, продолжают контактировать и посылать друг другу сигналы по непубличным каналам связи.

Как сообщает "Ъ", Москва, например, предупреждает Вашингтон, что оказание им дальнейшей помощи Киеву может привести всех "к опасной черте". Тем временем, американская сторона продолжает заявлять о рисках "катастрофических последствий" в случае возможного применения РФ ядерного оружия. Подобными действиями обе стороны призывают друг друга успокоиться.

Напомним, замглавы российского МИД Сергей Рябков в понедельник 26 сентября заявлял, что Москва уже предупреждала Вашингтон о приближении к опасной черте из-за помощи Украине и наращивании агрессивности курса.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства, а Москва стремиться к демилитаризации.