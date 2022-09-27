Зонд DART успешно столкнулся с астероидом Диморф в рамках эксперимента по защите Земли Фото: REUTERS

Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида") столкнулся с астероидом Диморф. Трансляцию вел сайт Нацуправления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Столкновение было необходимо, чтобы протестировать первую в своем роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов. Отмечается, что американский зонд DART в момент столкновения с астероидом, не представляющим опасности для Земли, двигался со скоростью около 24 тыс. км/ ч.

По словам главы планетологического подразделения ведомства Лори Глейз, это событие - успешный эксперимент, который "открывает новую эру" по защите планеты от опасных астероидов.

В 2021 году NASA сообщало, что намерено впервые провести тестирование системы защиты Земли от потенциально опасных астероидов. По словам представителя американского космического ведомства Джошуа Хэндала, NASA в ноябре 2021 года планировал запуск к одному из таких объектов ракеты со специальным зондом, который в конце сентября - начале октября 2022 года должен будет столкнуться с астероидом и изменить его орбиту.