Что произошло в ночь на 27 сентября Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников. Кроме IT-структуры туда также вошли такие направления, как журналистика, дизайн, торговое дело, звукорежиссура, социология, психология, лингвистика.

В газопроводе "Северный поток - 2" произошло падение давления. На данный момент уточняются причины произошедшего и идет расследование.

Высокопоставленные чиновники и дипломаты России и Соединённых Штатов, несмотря на противостояние между странами, продолжают контактировать и посылать друг другу сигналы по непубличным каналам связи. Подобными действиями обе стороны призывают друг друга успокоиться.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что руководство ЛНР и ДНР в случае вхождения территорий в состав Российской Федерации после референдумов примут решение по военному положению вместе с властями РФ. Он также напомнил, что в случае присоединения Донбасс станет субъектом РФ.

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что посла России в Токио Михаила Галузина вызвали в дипломатическое ведомство. Там от него потребовали принести "официальные извинения" из-за появившихся накануне сообщений о задержании во Владивостоке консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений.