Тедрос Гебрейесус Фото: ТАСС

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус рассказал журналистам, что ему поступают СМС-сообщения с угрозами убийством. Его слова приводит издание The Washington Post.

"Множество сообщений с угрозами моей жизни. Угрожают прямо через СМС, - уточнил Гебрейесус. - Я не представляю, как они достали мой номер".

На этом фоне генеральный директор международной организации установил в своем доме сигнализацию.

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине сентября Тедрос Гебрейесус выразил мнение, что мир никогда не был в лучшем положении с начала пандемии, чем в минувшую неделю. По его словам, число смертей от коронавируса достигло минимума с марта 2020 года.

ВОЗ намерена вложить все усилия, чтобы остановить пандемию, человечество находится в выигрышной позиции, добавил глава международной организации.