Рубль укрепился на фоне ожидания новых антироссийских санкций Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Значительное укрепление рубля во второй половине сентября связано с несколькими факторами, основной из которых – ожидание новых санкций западных стран на фоне референдумов о присоединении к России в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

В частности, возможно принятие Западом антироссийских мер против Национального клирингового центра (НКЦ), уточнил инвестстратег.

"Это ускорит дедолларизацию российской экономики и финансовых рынков, спрос на доллар и евро может резко снизиться, - аргументировал Суверов. - Банки вводят комиссии за хранение безналичных долларов, что также разрушает спрос на него".

По его словам, еще одним фактором стал налоговый период, так как налоговые отчисления осуществляются в рублях.

Как ранее писал сайт KP.RU, курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, 23 сентября 2022 года, опустился ниже 57 рублей, что произошло впервые с 22 июля текущего года, а евро значительно снизился до 55 рублей. Сейчас доллар торгуется в районе 58,5 рубля, евро – 56,7 рубля.