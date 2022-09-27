Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика27 сентября 2022 4:38

Инвестстратег Суверов объяснил укрепление рубля ожиданием новых санкций Запада

Также этому способствует налоговый период
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Рубль укрепился на фоне ожидания новых антироссийских санкций

Рубль укрепился на фоне ожидания новых антироссийских санкций

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Значительное укрепление рубля во второй половине сентября связано с несколькими факторами, основной из которых – ожидание новых санкций западных стран на фоне референдумов о присоединении к России в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

В частности, возможно принятие Западом антироссийских мер против Национального клирингового центра (НКЦ), уточнил инвестстратег.

"Это ускорит дедолларизацию российской экономики и финансовых рынков, спрос на доллар и евро может резко снизиться, - аргументировал Суверов. - Банки вводят комиссии за хранение безналичных долларов, что также разрушает спрос на него".

По его словам, еще одним фактором стал налоговый период, так как налоговые отчисления осуществляются в рублях.

Как ранее писал сайт KP.RU, курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, 23 сентября 2022 года, опустился ниже 57 рублей, что произошло впервые с 22 июля текущего года, а евро значительно снизился до 55 рублей. Сейчас доллар торгуется в районе 58,5 рубля, евро – 56,7 рубля.