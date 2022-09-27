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Общество27 сентября 2022 5:47

Шесть самолетов ушли на запасной аэродром во Внуково из-за густого тумана

Горизонтальная видимость во Внуково до 300 метров, вертикальная - 60 метров
Владимир РОМАНЕНКО
Международный аэропорт "Внуково" работает в сложных метеоусловиях

Международный аэропорт "Внуково" работает в сложных метеоусловиях

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В международном аэропорту “Внуково” шесть рейсов ушли на запасной аэродром из-за густого тумана. К 8:00 по Москве горизонтальная видимость во “Внуково” - до 300 метров, а вертикальная - 60 метров максимум. Об этом сообщили в московском "Внуково", сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Международный аэропорт "Внуково" работает в сложных метеоусловиях, в московском регионе густой туман. На запасной путь в другие аэропорты отправлены шесть рейсов", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что утром во вторник туман наблюдается в большинстве районов Московской области, а также в прилегающих с юго-запада, запада и севера регионах. Он возник в результате прошедших дождей, уменьшения плотности облаков и снижения температуры воздуха.

Несколько ранее сайт KP.RU писал, что в Москве октябрь начнется с аномального потепления до +20 градусов. Предварительно в столице России выпадет рекордное количество осадков. В субботу и воскресенье, 24 и 25 сентября, как и предупреждали синоптики, в Москве будет холодно, днем не выше +8…+10 градусов. И с сильными дождями.