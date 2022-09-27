Финляндия намерена построить забор на границе с Россией

Финляндия собралась отгородиться забором от России Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия планирует построить забор на границе с Россией стоимостью несколько сотен миллионов евро. Об этом сообщает финская газета Uutissuomalainen со ссылкой на слова начальника национальной пограничной службы Паси Костамоваара.

Предположительно, речь идет не о полном покрытии границы, а об участке длиной от 130 до 260 километров, что составляет порядка 10-20% от ее общей протяженности. Ожидается, что срок службы конструкции составит 50 лет.

Глава погранслужбы страны уточнил, что озвученные затраты на возведение ограждения включают в себя цену его обслуживания и создание инфраструктуры для оперативного реагирования в случаях незаконного пересечения границы.

Как ранее писал сайт KP.RU, Хельсинки приняли принципиальное решение закрыть въезд российских путешественников. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, уже через несколько дней гражданам России попасть в соседнюю страну по туристической визе станет невозможно.