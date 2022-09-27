Bloomberg: западные страны вряд ли резко увеличат поставки вооружений на Украину

“Контрнаступление” Киева может оказаться без поддержки со стороны Запада, полагают журналисты Фото: REUTERS

Запасы ключевых вооружений Европы истощены, а США выбрали политику осторожности, поэтому в ближайшее время поставок тяжелого вооружения или “нарушения новых табу” не ожидается. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. “Контрнаступление” Киева может оказаться без поддержки со стороны Запада, полагают журналисты.

"Вряд ли произойдет резкое увеличение поставок оружия или будут нарушены новые табу в отношении их вида, поскольку США проявляют осторожность, а запасы ключевых вооружений Европы на исходе", - сообщает агентство, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из ЕС.

Bloomberg указывает на четыре источника, которые заявляют, что "нет никаких признаков" подготовки поставок тяжелого вооружения из Европы. Одним из показателей является Италия, которая на фоне проведения досрочных выборов, вытеснила из своих приоритетных задач вооруженную поддержку Украины. Поставки Киеву из Рима замедлились примерно с июля.

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Вместе с тем, он поднял вопрос “ядерного шантажа”, на который Москва готова ответить. США в этот момент всерьез восприняли слова лидера РФ. Белый дом сказал, что пока не видит смысла приводить в действия собственные силы стратегического сдерживания.