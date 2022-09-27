Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 сентября 2022 6:24

Политолог Межуев назвал план США на случай удара ядерным оружием со стороны России очередным способом давления

По мнению эксперта, Вашингтон специально провоцирует Москву, чтобы не прекращать конфликт на Украине
Елена АКИМОВА
Политолог Межуев назвал план США на случай удара ядерным оружием со стороны России очередным способом давления

Политолог Межуев назвал план США на случай удара ядерным оружием со стороны России очередным способом давления

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В США разрабатывают план на случай удара ядерным оружием со стороны России. Политолог, главный редактор сайта "Политаналитика" Борис Межуев полагает, что такой подход – это искусственное повышение градуса напряженности между Москвой и Вашингтоном. Росси приписывают то, что она никогда не делала и не собирается делать.

Эксперт полагает, что подобный путь является стандартным для американской ядерной доктрины. Они изначально нацелены на повышение градуса эскалации и пресекают все обратные попытки.

- То есть, условно говоря, примерно то же самое, что американцы сделали в Хиросиме, то есть когда они повысили максимальный градус эскалации, и она кончилась, — отметил Межуев.

Вашингтон убежден, что могут спровоцировать Россию на такой шаг, все это было прописано еще в 60-е годы, уверяет эксперт.

- Это попытка сказать, что "у нас точно будет вот такой ответ, не сомневайтесь". 99% за то, что ответ будет", — добавил Межуев Life.

В настоящий момент обсуждается два варианта развития событий: удар по Черноморскому флоту или передачу Украине ядерного оружия через Великобританию.

Ситуацию с обвинениями России политолог называет неприятной, ведь Москва не раз акцентировала внимание, что не будет применять ядерное оружие против безъядерного государства.

- Тем не менее история неприятная, это не запугивание, сразу укажу, это очень рациональное просчитанное решение, основанное на существующих у них продуманных схемах, это машина, — подытожил эксперт.

В сентябре Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, пишет Свободная пресса.

А Минцифры составило список специальностей, рекомендованных к отсрочке от частичной мобилизации, сообщает "360".