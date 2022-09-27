Политолог Межуев назвал план США на случай удара ядерным оружием со стороны России очередным способом давления Фото: Дмитрий СТЕШИН

В США разрабатывают план на случай удара ядерным оружием со стороны России. Политолог, главный редактор сайта "Политаналитика" Борис Межуев полагает, что такой подход – это искусственное повышение градуса напряженности между Москвой и Вашингтоном. Росси приписывают то, что она никогда не делала и не собирается делать.

Эксперт полагает, что подобный путь является стандартным для американской ядерной доктрины. Они изначально нацелены на повышение градуса эскалации и пресекают все обратные попытки.

- То есть, условно говоря, примерно то же самое, что американцы сделали в Хиросиме, то есть когда они повысили максимальный градус эскалации, и она кончилась, — отметил Межуев.

Вашингтон убежден, что могут спровоцировать Россию на такой шаг, все это было прописано еще в 60-е годы, уверяет эксперт.

- Это попытка сказать, что "у нас точно будет вот такой ответ, не сомневайтесь". 99% за то, что ответ будет", — добавил Межуев Life.

В настоящий момент обсуждается два варианта развития событий: удар по Черноморскому флоту или передачу Украине ядерного оружия через Великобританию.

Ситуацию с обвинениями России политолог называет неприятной, ведь Москва не раз акцентировала внимание, что не будет применять ядерное оружие против безъядерного государства.

- Тем не менее история неприятная, это не запугивание, сразу укажу, это очень рациональное просчитанное решение, основанное на существующих у них продуманных схемах, это машина, — подытожил эксперт.

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