Дружба, зародившаяся в сложное военное время, будет продолжаться долгие годы Фото: REUTERS

26 сентября в ходе «Прямой линии» главы Якутии Айсена Николаева состоялось включение с города Кировское Донецкой Народной Республики.

Кировское — это небольшое шахтёрское поселение на востоке ДНР. В 2012 году в городе проживали 28 тысяч человек. 28 июня между Якутией и ДНР было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения не только оказание помощи в восстановлении города, но и предпосылки к экономическому сотрудничеству.

За этот короткий срок Якутия доставила большое количество гуманитарной помощи, лекарственных препаратов, специализированной техники. А также силами якутской делегации производится капитальный ремонт школы №2, больницы, культурно-досугового центра. К отопительному сезону были восстановлены объекты коммунальной инфраструктуры, котельные, ведётся строительство водовода. Делаются дороги, восстанавливается уличное освещение.

Директор школы Ольга Алексеевна выразила большую благодарность руководству Якутии и ее жителям за оказанную поддержку восстановлении школы и помощь школьникам.

– Особенная благодарность главе республики Айсену Сергеевичу Николаеву за то, что строится такая прекрасная школа для наших детей. И за то, что наши дети этим летом получили оздоровление в лагерях города Туапсе, они и сейчас там. И я думаю, что каждый из присутствующих здесь проголосует за вхождение ДНР в состав Российской Федерации. Отныне мы будем едины — Россия и Донбасс навеки, — сказала она.

Свои слова благодарности выразила и одна из жительниц Кировского.

– Отдельное огромное спасибо нашим шефам, работникам из далёкой холодной Якутии, которые с горячим сердцем днём и ночью работают на благо нашего города. Поверьте, такой помощи мы не видели 30 лет. Мы уверены, что дружба, зародившаяся в сложное военное время, будет продолжаться долгие годы. Спасибо вам большое!, – сказала женщина.