Пасечник назвал состоявшимся референдум в ЛНР о вхождении в состав России

Леонид Пасечник. Фото: ЛИЦ

Референдум в Луганской народной республике (ЛНР) по вопросу воссоединения с Россией практически состоялся. Соответствующее заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник в беседе с журналистами во вторник, 27 сентября 2022 года.

"На сегодняшний день, я думаю, референдум уже практически состоялся", - констатировал Пасечник после того, как проголосовал на избирательном участке.

Руководитель республики подчеркнул, что население ЛНР ждало этого момента восемь лет.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко сообщила, что по итогам первых четырех дней голосования явка на референдум в республике превысила 83%. При этом чтобы считать мероприятие состоявшимся, достаточно участия половины населения.

Напомним, эксперт Независимого общественного мониторинга, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что референдумы о вхождении в состав РФ, которые проводятся в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, стали огромной победой России над Западом.