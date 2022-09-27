В Москве открывается выставка «Сердце Югры»

Экспозиция выставки состоит из 40 фотопанно с портретами, образами и символами, которые позволят жителям и гостям Москвы познакомиться с красотой и самобытностью Югры

Выставочный проект приурочен к Году культурного наследия народов России и Году председательства РФ в Арктическом Совете.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра репрезентирует с помощью выставки культурно-историческое наследие коренных народов Югры, их настоящий и перспективный образ. Репрезентация призвана служить инструментом осмысления культуры коренных малочисленных народов, ключевых вопросов современности, включая экологию человека.

Экспозиция выставки состоит из 40 фотопанно с портретами, образами и символами, которые позволят жителям и гостям Москвы познакомиться с красотой и самобытностью Югры. В фотосюжетах - Приполярный Урал и гора Нер-Ойка, реки Иртыш и Обь, тайга, водопады и озера, штольни с горным хрусталем, портреты коренных жителей Югры – народов ханты и манси.

Все посетители выставки смогут поучаствовать в онлайн-викторине «Сердце Югры» (условия проведения – на сайте), и выиграть путешествие в автономный округ.

Одновременно с открытием выставки во время проведения 25-й юбилейной выставки индустрии гостеприимства ПИР планируется организовать прием Югры с презентацией югорской кухни для организаторов, гостей и участников выставки с перекрестной рекламной компанией о выставке «Сердце Югры» и презентацией турпотенциала региона.

Напомним, что первое экспонирование выставочного проекта «Сердце Югры» состоялось в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга и стало одним из ключевых культурных событий XXV Петербургского международного экономического форума.