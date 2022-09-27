Росстат назвал самые высокооплачиваемые сферы труда в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росстат назвал самые высокооплачиваемые сферы труда в России. Больше всего по итогам июня получали сотрудники, чья деятельность связана со страхованием и финансами. Средние зарплаты в этой отрасли 128,8 тыс. рублей.

Вторую строчку занимает добыча полезных ископаемых - 115 тыс.рублей.

Третья строчка с самыми высокими зарплатами у людей, занятых в области информации и связи - 107,8 тыс.рублей.

На четвертой позиции научная, профессиональная и техническая сфера – 96 тыс.руб., а пятая позиция в образовании – 73 тыс.рублей, пишет RT.

Сферы, где самые маленькие зарплаты:

Гостиницы и общепит – 37,7 тыс.рублей,

Административная деятельность – 43,8 тыс.руб,

Водоснабжение и утилизация отходов – 47 тыс.руб.,

Специалисты по операциям с недвижимостью - 47,5 тыс.руб.,

Торговля и авторемонт – 55 тыс.рублей.

Тем временем, в России предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей, и сделать это рассчитывают с 1 января 2023 года, пишет газета "Известия".

Минтруд разработал законопроект о государственной компенсации долгов по зарплате. Его доработанную версию рассмотрела Российская трехстороняя комиссия. Сумма выплаты не может превышать трех среднемесячных заработных плат по региону, в котором находится работодатель-должник, пишет "Российская газета".