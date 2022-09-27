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Политика27 сентября 2022 7:48

Медведев заявил, что НАТО не вмешается, если Россия применит ядерное оружие против агрессии Киева

Зампред Совбеза РФ уверен, что Запад "проглотит использование любого оружия"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс не вмешается в случае гипотетического применения Россией ядерного оружия в конфликте на Украине. Соответствующее мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале во вторник, 27 сентября 2022 года.

"Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самого существования нашего государства, - написал Медведев. - Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе".

По его оценке, Вашингтон, Брюссель и Лондон намного больше интересует собственная выгода и безопасность, чем "судьба никому не нужной погибающей Украины".

Политик уверен, что для западных стран поставки вооружений на Украину – это просто бизнес, из-за которого никто не захочет "погибать в ядерном апокалипсисе".

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Медведев сообщил, что все случаи возможности принятия решения об использовании оружия массового уничтожения прописаны в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, которых государство будет придерживаться.

В частности, документ позволяет это сделать в ситуациях, когда подобное вооружение использовано против страны либо если возникает угроза существования самого государства, добавил заместитель председателя Совета безопасности России.

Напомним, политолог Борис Межуев прокомментировал сообщения о том, что в США разрабатывают план на случай удара ядерным оружием со стороны России. По его оценке, такой подход – это искусственное повышение градуса напряженности между Москвой и Вашингтоном.

Эксперт полагает, что такой путь является стандартным для американской ядерной доктрины. Они изначально нацелены на повышение градуса эскалации и пресекают все обратные попытки.