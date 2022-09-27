Медведев заявил, что НАТО не вмешается, если Россия применит ядерное оружие против агрессии Киева

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс не вмешается в случае гипотетического применения Россией ядерного оружия в конфликте на Украине. Соответствующее мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале во вторник, 27 сентября 2022 года.

"Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самого существования нашего государства, - написал Медведев. - Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе".

По его оценке, Вашингтон, Брюссель и Лондон намного больше интересует собственная выгода и безопасность, чем "судьба никому не нужной погибающей Украины".

Политик уверен, что для западных стран поставки вооружений на Украину – это просто бизнес, из-за которого никто не захочет "погибать в ядерном апокалипсисе".

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Медведев сообщил, что все случаи возможности принятия решения об использовании оружия массового уничтожения прописаны в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, которых государство будет придерживаться.

В частности, документ позволяет это сделать в ситуациях, когда подобное вооружение использовано против страны либо если возникает угроза существования самого государства, добавил заместитель председателя Совета безопасности России.

Напомним, политолог Борис Межуев прокомментировал сообщения о том, что в США разрабатывают план на случай удара ядерным оружием со стороны России. По его оценке, такой подход – это искусственное повышение градуса напряженности между Москвой и Вашингтоном.

Эксперт полагает, что такой путь является стандартным для американской ядерной доктрины. Они изначально нацелены на повышение градуса эскалации и пресекают все обратные попытки.