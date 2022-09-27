Губернатор Приамурья Василий Орлов: «1000 дворов» – позитивная программа, которую уже успели по достоинству оценить жители области»

До 1 ноября в Приамурье благоустроят 99 дворов. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область участвует в дальневосточной программе благоустройства «1000 дворов». До 1 ноября в 9 муниципалитетах региона обновят 99 придомовых территорий. Работы в 21 дворе уже закончены: новые спортивные и детские площадки появились в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Райчихинске, Прогрессе и в Циолковском. До конца сентября строители обновят ещё 22 двора, а в октябре закончат работы на остальных 56 территориях.

Благоустроенные дворы становятся точками притяжения для местных жителей. Рядом с песочницами гуляют родители с малышами, а на освещенных спортивных площадках молодежь по вечерам занимается спортом. Губернатор Приамурья Василий Орлов подчеркнул, что для охраны общественного порядка необходимо оснастить каждый двор видеонаблюдением.

«Освещение и видеонаблюдение - стандартный набор мер, позволяющий обеспечить сохранность общественных территорий. Главам местного самоуправления необходимо отработать вопрос по установке камер, - поручил Василий Орлов. - У нас практически в каждом городе работает система «Безопасный город», куда можно подключить камеры из новых дворов и фиксировать все нарушения общественного порядка. В целом «1000 дворов» – позитивная программа, которую уже успели по достоинству оценить жители области».

Программа «1000 дворов» стартовала на Дальнем Востоке в прошлом году по инициативе зампреда правительства России – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Главная цель проекта – создание комфортной городской среды рядом с домом. Средства на модернизацию дворов дальневосточные регионы получили из федерального бюджета.