Глава СПЧ Фадеев назвал ограничение выезда мужчин из России нарушением прав человека

Валерий Фадеев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что считает нарушением прав человека ограничение выезда мужчин из России. Его слова приводит РИА Новости.

В качестве аргумента правозащитник привел тот факт, что на данный момент нет никаких законодательных оснований для запрета выезда россиян, в том числе соответствующих указов президента страны или законов.

Фадеев при этом добавил, что сообщений о подобных нарушениях в СПЧ не поступало.

Как ранее писал сайт KP.RU, Валерий Фадеев выступил с инициативой увеличить призывной возраст мигрантов, получивших российское гражданство путем натурализации. В качестве примера Фадеев привел опыт Израиля, где после получения местного гражданства человеку дается год для обустройства на новом месте, после чего он призывается на военную службу.

Напомним, Валерий Фадеев в беседе с "Комсомольской правдой" заявил, что СПЧ не будет поддерживать уклонистов от мобилизации. По его словам, соответствующее решение продиктовано государственной необходимостью, поэтому следует "взять себя в руки и быть адекватным этому моменту историческому".