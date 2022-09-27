Михаил Дегтярев: «Развитие дзюдо началось именно на Дальнем Востоке»

Губернатор региона лично поприветствовал участников состязаний. Фото: правительство Хабаровского края

Для многих спортсменов основная цель – подтвердить Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее!». Без соревновательного процесса запал постепенно пропадает, поэтому важно подпитываться новыми победами.

Так, накануне, в Хабаровске прошел турнир «Амур-Нева» по родному для Дальнего Востока виду спорта – дзюдо, где соперничали команды Хабаровского края и Санкт-Петербурга. В различных весовых категориях юноши и девушки в возрасте до 15 лет боролись за медали на арене Краевого центра единоборств.

На открытии турнира присутствовали губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также вице-президент, исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров, посетивший краевую столицу с рабочим визитом.

- Дальний Восток – родина российского дзюдо, его развитие началось именно здесь. Первый русский мастер, один из основоположников этого вида спорта в России, Василий Ощепков служил в штабе Приамурского военного округа в Хабаровске, затем в 1914 году во Владивостоке открыл первую в стране секцию. Спустя столетие, с 2014 года, у нас проводятся всероссийские соревнования памяти Василия Сергеевича. Турнир «Амур-Нева» подчеркнет особую связь между нашим краем и Санкт-Петербургом и еще раз продемонстрирует – мы одна страна! – обратился Михаил Дегтярев к участникам и болельщикам в преддверии турнира.

Турнир был организован при поддержке межрегиональной общественной организации «Федерация дзюдо Дальневосточного федерального округа», которую с лета 2022 года возглавляет первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин. Соревнования столкнули на татами представителей двух субъектов не только ради наград, но также ради единения благодаря любимому делу и искренних положительных эмоций, которых, по заверению губернатора, должно хватить сполна всем участникам.

На сегодняшний день более 1200 человек занимаются дзюдо в Хабаровском крае, младшую категорию представляют 260 из них. В регионе стараются, чтобы развитие дзюдо продолжало набирать обороты. Для этого в прошлом году завершили строительство Дворца единоборств, средства на который были выделены из федерального бюджета в рамках «единой субсидии» по линии Минвостокразвития России. Вслед за Хабаровском, такой же комплекс к концу года появится в Комсомольске-на-Амуре.