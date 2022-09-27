В России 27 сентября 2022 выявлено 36 605 случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в России было выявлено 36 605 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

На первом месте по количеству новых заболеваний Свердловская область, где за сутки зарегистрированы 2 388 случаев. Второе место по количеству новых заражений делят Москва и Самарская область – там по 2 088 случаев, на третьем Санкт-Петербург – 2 081 случай.

Кроме того, за сутки от коронавируса скончался 101 человек, были госпитализированы с инфекцией 3 652 пациента. Выздоровели от коронавируса 59 547 человек.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в России им заболели 20 869 714 человек, выздоровели – 19 860 311 пациентов. Общее количество летательных исходов вследствие коронавируса достигло 386 943.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что в настоящее время на федеральном уровне не идет речи о введении каких-либо жестких коронавирусных ограничений, несмотря на ежедневный прирост числа заболевших.