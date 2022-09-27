Житель Екатеринбурга отправился в аптеку и пропал

Александр пропал 18 сентября. Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге мужчина по имени Александр Клименко взял сумку с личными вещами, вышел из дома, после чего отправился в аптеку и исчез. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.

По словам возлюбленной 33-летнего мужчины, его поиски ведутся с 18 сентября, но пока результата они не принесли. Девушка была последней, с кем общался ее сожитель. Она была на работе и не успела взять трубку телефона, когда звонил Александр.

Он в тот день остался дома, потому что приболел. До этого его уволили с работы. Мужчина до этого сообщил возлюбленной, что собирается сходить в аптеку, однако о своих дальнейших планах ничего не сообщил.

Девушка не знает, зачем ее мужчине понадобилась сумка с документами. По ее словам, Александр ни с кем не конфликтовал, долгов у него не было.

В день исчезновения Александр был одет в черную куртку, серую кофту, темно-синие джинсы, спортивную обувь. Его рост – 176 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие, худое телосложение.

Информацию о Александре Клименко можно сообщить по телефонам 8 953 053 04 83 и 8 904 383 17 48.