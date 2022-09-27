Стоимость самой дешевой водки в России может вырасти на 20 рублей с 1 января 2023 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Минфин России выступил с инициативой повышения минимальной стоимости водки и коньяка. Соответствующий документ размещен на официальном сайте проектов нормативных актов.

Согласно документу, с 1 января 2023 года наименьшая розничная цена 0,5 литра водки поднимется на 20 рублей (с 261 до 281 рубля), а коньяка – на 37 рублей (с 480 до 517 рублей).

Также повышается минимальная отпускная стоимость крепкой алкогольной продукции от производителей, как оптовая, так и розничная. Помимо водки и коньяка повышение затронет бренди.

Как ранее писал сайт KP.RU, объем импорта алкоголя крупными торговыми сетями России с июня по август 2022 года сократился на 60-100% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В частности, полностью прекратились поставки игристых вин из региона Шампань. Сокращение закупок виски из-за рубежа составило 70%, французского коньяка и импортного пива – на 60%, уточнили в АКОРТ.