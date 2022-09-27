На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях закрылись участки для голосования

ЛДНР, Херсон и Запорожье вскоре могут официально войти в состав России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Завершилось голосование на референдумах по вхождению в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

В республиках Донбасса и на других освобожденных территориях в 16 часов закрылись избирательные участки, в ближайшее время начнется подсчет голосов избирателей.

Референдумы проводились на протяжении нескольких дней - с 23 по 27 сентября 2022 года.

Местные и зарубежные наблюдатели уже заявили, что никаких серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на легитимность референдумов, в ходе голосования зафиксировано не было.

В случае, если большинство жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей выскажутся за их вхождение в состав России руководители этих территорий Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий собираются направить официальные обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Они попросят главу государства включить их территории в состав России на правах самостоятельных субъектов.

В Кремле же ранее заявили о том, что после возможного вхождения в РФ новых территорий Москва будет рассматривать нападения Киева на них как прямую агрессию против своих регионов.