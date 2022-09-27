Песков допустил, что авария на «Северном потоке» вызвана диверсией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авария на газопроводе «Северный поток» в экономической зоне Дании могла произойти в результате диверсии, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это очень тревожные новости. Действительно, речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно какого характера. Действительно, значительно упало давление. Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями. Сейчас нельзя исключать ни одного варианта», – сказал он журналистам.

По мнению пресс-секретаря президента России, инцидент влияет на энергобезопасность целого континента. Что касается переговоров российского лидера Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца в связи с аварией на «Северном потоке», то они пока не планируеются, отметил Песков. Контакты с немецкой стороной ведет компания-оператор, уточнил представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 27 сентября, утечки газа зафиксированы в датской исключительной экономической зоне северо-восточнее острова Борнхольм, что соответствует расположению газопровода «Северный поток». В связи с инцидентом в зоне утечек запрещено судоходство. Владельцам судов рекомендуют обходить предполагаемое место ЧП за пять миль.