Песков прокомментировал сообщения о создании Крымского федерального округа

Песков пообещал проинформировать о возможном решении создать новый федеральный округ
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Кремль проинформирует СМИ в случае принятия решения создать в России новый федеральный округ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность создания Крымского федерального округа.
«Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений. Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать», – сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее появилась информация, что в России может появиться Крымский федеральный округ. Его российские власти якобы планируют создать по итогам референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Как писалс айт KP.RU, в апреле этого года депутат Госдумы Дмитрий Белик говорил, что по окончании российской спецоперации может быть образован Крымский федеральный округ.