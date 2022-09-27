Песков прокомментировал сообщения о создании Крымского федерального округа

Песков пообещал проинформировать о возможном решении создать новый федеральный округ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль проинформирует СМИ в случае принятия решения создать в России новый федеральный округ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность создания Крымского федерального округа.

«Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений. Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать», – сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее появилась информация, что в России может появиться Крымский федеральный округ. Его российские власти якобы планируют создать по итогам референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Как писалс айт KP.RU, в апреле этого года депутат Госдумы Дмитрий Белик говорил, что по окончании российской спецоперации может быть образован Крымский федеральный округ.