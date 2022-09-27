Явка на референдуме в ЛНР по присоединению к России превысила 90%

Абсолютное большинство избирателей в ЛНР уже проголосовало Фото: REUTERS

Явка на референдуме в Луганской народной республике (ЛНР) по вопросу вхождения в состав России превысила 90%. Об этом сообщила ТАСС глава Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко во вторник, 27 сентября 2022 года.

По данным на 12:00 по московскому времени в республике проголосовали 90,64% избирателей. При этом поток людей на избирательные участки продолжается.

"Все 461 участок работают, три из них переведены на резервные участки в связи с обстрелами для безопасности работы", - уточнила Кравченко.

Как ранее писал сайт KP.RU, референдум в Луганской народной республике (ЛНР) по вопросу воссоединения с Россией практически состоялся. Соответствующее заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник в беседе с журналистами.

Напомним, опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствует о том, что в республиках Донбасса намерены участвовать в референдуме 87% жителей, из которых 97% намерены поддержать воссоединение с Российской Федерацией.