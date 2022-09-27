Microsoft запретила россиянам обновлять компьютеры до Windows 11

Президент Microsoft Брэд Смит выступает в своем кампусе в Редмонде, когда компания объявляет о планах стать к 2030 году углеродно-отрицательным предприятием. Фото: REUTERS

Компания Microsoft заблокировала для россиян возможность установить обновление операционной системы Windows. Как сообщает газета “Известия”, последнее обновление под номером 22H2 для операционной системы Windows 11 не доступно для скачивания с российских компьютеров.

Согласно информации издания, функционал обновления включает в себя улучшение меню “Проводник”, интерфейса “Диспетчер задач” и прочих характеристик ПК. Корреспонденты “Известий” попытались установить обновление на нескольких компьютерах, но, как и ожидалось, попытки загрузить его не увенчались успехом.

После 24 февраля 2022 многие крупные IT-компаний, в числе которых Microsoft, Apple и Adobe, заблокировали ряд своих продуктов для российских пользователей безвозвратно.

IT-эксперт Дмитрий Бевза отмечает, что IP-адреса из РФ не могут обновить ПК с 10-й версии операционной системы до 11-й. Для этого можно использовать VPN. Доступ ко всем обновлениям есть у европейских и американских IP-адресов.

«При этом небольшие обновления безопасности для пользователей из России доступны», — сказал эксперт.

Российская IT-сфера тем не менее после ухода крупных брендов продолжает развиваться. Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарев в интервью “Комсомольской правде” рассказывал о перспективах развития цифровых технологий в России. Пока у большинства на рабочих станциях стоят Windows и Microsoft, поэтому есть вероятность уязвимости софта. В скором времени регион готов будет предложить субъектам РФ лучшие практики замены иностранных систем отечественными решениями.