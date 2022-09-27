Власти Запорожья считают, что Запад готовит Зеленскому замену Фото: REUTERS

Страны Запада готовят президенту Украины Владимиру Зеленскому замену, считает член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, об этом свидетельствуют сообщения западных СМИ.

«Хозяева Зеленского готовят ему замену. В последнее время наблюдаю, как в западной прессе начинает все чаще мелькать главнокомандующий ВСУ Залужный. Сначала польская Gazeta Wyborcza опубликовала его изображение с подписью «pierwszsy ataman Ukrainy», теперь вот американский журнал TIME вышел с обложкой «The General». По сути, западники дают понять Зеленскому, что для них незаменимых нет. В противном случае на смену клоуну придет хунта – уже не условная, а настоящая», – написал он в Telegram.

По мнению Рогова, украинская элита тоже чувствует этот момент, поэтому легко предаст президента страны. Отсюда, отметил член ВГА Запорожской области, и помощь чиновников и депутатов отдельным бригадам Вооруженных сил Украины, чтобы получить больше благодарностей. Как считает Рогов, они думают, что при смене власти им это зачтется.

Напомним, в августе сообщалось, что руководство США ищет замену Зеленскому.