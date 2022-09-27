Сергей Носов Фото: Кадр видео

Военный комиссар Магаданской области уволен за ошибки, допущенные во время частичной мобилизации. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Сергей Носов во вторник, 27 сентября 2022 года.

По словам Носова, на замену отправленному в отставку военкому прислали другого офицера из Восточного военного округа.

"Сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата, - уточнил Носов. - И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии".

Глава региона признал, что за последние годы система воинского учета была фактически разрушена. Восстанавливать ее предстоит уже под руководством нового военкома, которого назначит командующий военного округа.

Как ранее писал сайт KP.RU, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о стрельбе в военкомате Усть-Илимска. При инциденте был ранен военный комиссар. Его госпитализировали в реанимацию. Мужчина, открывший огонь, задержан.

По словам Игоря Кобзева, военком находится в крайне тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь.